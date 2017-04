Designer Outlet Parndorf vergrößert: 300 neue Jobs

Center wuchs um 5.500 Quadratmeter – 300 zusätzliche Mitarbeiter – 15 neue Designerstores seit Dienstag

Parndorf – Die fünfte Ausbauphase des McArthurGlen Designer Outlet Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Dienstag eröffnet worden. Das Center wurde um insgesamt 5.500 Quadratmeter vergrößert und wuchs infolge auf rund 160 Stores, berichtete Centermanager Mario Schwann. An die 50 Mio. Euro flossen in die Erweiterung.

Auch der Mitarbeiterstand ist von 1.500 auf nun 1.800 Personen gestiegen. Für den Großteil der neu entstandenen Stellen seien bereits Mitarbeiter gefunden, sagte Schwann. Die Zahl der Parkplätze stieg auf rund 3.000.

Mit der Erweiterung eröffneten 15 neue Designerstores mit Schwerpunkt auf internationale Lifestyle- und Sportmarken, wie etwa Peak Performance, Under Armour, Patrizia Pepe oder Scotch & Soda. Weitere Marken und Gastronomie-Angebote sollen in den nächsten Wochen folgen und die Zahl der neuen Shops auf über 20 heben.

Keine weiteren Ausbaupläne

Für die Zukunft gebe es derzeit noch keine definitiven Pläne bezüglich eines weiteren Ausbaus. "Grundsätzlich kann man sagen, dass unser Shoppingerlebnis, das Thema Entertainment, in der Zukunft einen ganz wesentlichen Stellenwert einnehmen wird", meinte der Centermanager.

Zudem stelle man sich vermehrt auf Besucher aus Asien, Russland und Europa ein. Knapp über 21 Prozent des Umsatzes werde zurzeit mit Kunden von außerhalb der Europäischen Union gemacht. Das stärkste Land darunter sei China gefolgt von Südkorea und Russland. Zum Thema Sonntagsöffnung meinte Schwann: "Wir sind mit den Rahmenbedingungen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen, zufrieden."

Das McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf wurde im August 1998 eröffnet und konnte seither rund 53 Mio. Besucher begrüßen. Im Geschäftsjahr 2016 wurden über fünf Mio. Besucher verzeichnet. Der Umsatz sei im Vorjahr um zwölf Prozent gewachsen, teilte der Center-Chef mit. (APA, 11.4.2017)