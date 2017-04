Der ehemalige US-Präsident wird im Mai zusammen mit Kanzlerin Merkel am Brandenburger Tor sprechen

München – Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland. Obama werde am 25. Mai – Christi Himmelfahrt – mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Brandenburger Tor in Berlin auftreten, teilte der Kirchentag am Dienstag mit. Das Thema der Veranstaltung laute "Engagiert Demokratie gestalten – Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen".

Der vom 24. bis 28. Mai dauernde 36. Evangelische Kirchentag zählt zu den Höhepunkten des 500-jährigen Reformationsjubiläums, das in diesem Jahr begangen wird. Außer in Berlin findet das Christentreffen, zu dem mehr als 100.000 Teilnehmer erwartet werden, auch in der Lutherstadt Wittenberg statt. (APA, 11.4.2017)