Hintergründe unklar: thepiratebay.se wird versteigert

Domain des Torrent-Portals steht zum Verkauf, Mindestpreis liegt bei 90 Dollar

Das bekannte Torrent-Portal "The Pirate Bay" hat im Zuge seiner Existenz zahlreiche Domainwechsel hinter sich. Nach fast einem Jahrzehnt unter der Adresse thepiratebay.org wechselte man 2012 zur schwedischen Domain, thepiratebay.se. Es folgten weitere Switches, ehe man Mitte 2016 nach der Verwendung einer peruanischen Adresse und einer guyanischen Domain wieder zur schwedischen Domain zurückkehrte, die mittlerweile zur .org-Adresse umleitet.

Thepiratebay.se steht mittlerweile zur Auktion, berichtet Golem. Der Hintergrund und die Folgen sind allerdings unklar.

Viele Unklarheiten

Ebenfalls im Dunklen liegt, wem die Domain derzeit gehört. Anbieter Sedo, der die Versteigerung durchführt, gibt lediglich an, dass dieser in Barbados situiert und seit 2014 auf der eigenen Plattform registriert sei. Ursprünglich war die Adresse im Besitz von Pirate Bay-Mitgründer Fredrik Neij. Er hatte sie allerdings im Jahr 2012 aufgrund der gerichtlichen Wirren rund um die "Piratenbucht" an eine unbekannte Person abgegeben.

Diese hat nun einen Mindestpreis von 90 Dollar (ohne Steuern) festgelegt. Es handelt sich um eine "blinde" Auktion, bei welcher das aktuelle Höchstgebot nicht öffentlich sichtbar ist. Bisher wurden jedenfalls 14 Offerts für die Adresse abgegeben.

Eine Auskunft zu möglichen Konsequenzen des Verkaufs wollte der schwedische Registrar Punkt SE nicht geben. In einem der Verfahren gegen The Pirate Bay entschied ein Gericht, dass sowohl thepiratebay.se als auch thepiratebay.org dem schwedischen Staat übergeben werden sollten. Neij versucht aktuell, vor dem obersten Gerichtshof des Landes gegen dieses Urteil vorzugehen. (red. 11.04.2017)