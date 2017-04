Amazon bestellt neue Serie von "Gilmore Girls"-Schöpferin

Amy Sherman-Palladino wird mit zwei Staffeln von "The Marvelous Mrs. Maisel" beauftragt

Wien – Wenige Monate nach ihrer gefeierten "Gilmore Girls"-Fortsetzung verfolgt Amy Sherman-Palladino neue Ideen. Amazon Studios hat die Regisseurin und Autorin mit zwei Staffeln von "The Marvelous Mrs. Maisel" beauftragt, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Die Serie um eine New Yorker Komikerin in den 50er-Jahren ist die erste, die vom Streamingdienst für gleich mehrere Staffeln grünes Licht bekommt.

Erneut an Sherman-Palladinos Seite ist ihr Ehemann Daniel Palladino, der als ausführender Produzent agiert. Angesiedelt in New York im Jahr 1958, erzählt die Serie von Miriam "Midge" Maisel, die alles hat, was sie sich erträumt hat: einen perfekten Mann, zwei Kinder und ein elegantes Appartement an der Upper West Side. Doch dann entdeckt sie ihr Talent für Stand-up-Comedy – und findet sich bald in den Nachtclubs von Greenwich Village und schließlich auf der Couch von Showmaster Johnny Carson wieder.

In der Hauptrolle der Midge ist die 26-jährige US-Schauspielerin Rachel Brosnahan, bekannt aus Dramaserien wie "The Blacklist" und "House of Cards", zu sehen. Midges Vater wird von "Monk"-Star Tony Shalhoub verkörpert, ihr Ehemann von Michael Zegen ("Brooklyn"). Die Pilotfolge von "The Marvelous Mrs. Maisel" ist bereits auf Amazon Prime Video abrufbar – wann die weiteren Episoden folgen, ist noch nicht bekannt. (APA, 11.4.2017)