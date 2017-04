EU-Kommission will einheitliche Ladekabel für Mobiltelefone

Behörde arbeitet an "freiwilliger Verpflichtung" der Hersteller

Die EU-Kommission will endgültig einheitliche Ladekabel für Mobiltelefone einführen. Derzeit arbeite die EU-Behörde an einer "neuen freiwilligen Verpflichtung" aller Hersteller, erklärte eine Sprecherin am Dienstag. Die Kommission sei "zuversichtlich", bald eine Lösung zu finden.

Gegen die Fragmentierung des Markts

Anfang April hatte die für den Binnenmarkt zuständige Kommissarin Elzbieta Bienkowska dem Europäischen Parlament auf Anfrage mitgeteilt, eine "erneute Fragmentierung des Markts für Ladegeräte" werde sie "nicht hinnehmen".

Eine neue Selbstverpflichtung könne die Fragmentierung des Markts "weiter reduzieren" und komme den Verbrauchern entgegen, erklärte die Sprecherin weiter. Darüber hinaus trage die Strategie dazu bei, Innovationen im Sektor zu stimulieren und Elektromüll zu vermindern.

Freiwillig verpflichtet

Bereits 2009 hatten sich nach Angaben der EU-Kommission 80 Prozent der Mobiltelefonhersteller freiwillig dazu verpflichtet, universale Ladekabel für ihre Produkte anzufertigen. Die Selbstverpflichtung lief allerdings 2012 aus. In Anbetracht der "positiven Ergebnisse" wolle die Kommission einen "kooperativen Ansatz" verfolgen und es den Herstellern überlassen, "über die technischen Merkmale der nächsten Generation einheitlicher Ladegeräte zu entscheiden", wie Bienkowska dem Parlament versichert hatte. (APA, 11.4. 2016)