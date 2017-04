Vietnam gibt "King Kong"-Kulisse für Touristen frei

Drehort von "Kong: Skull Island" seit Samstag, 15.4., zugänglich

Hanoi – Aus der Kulisse des neuesten "King Kong"-Films in Vietnam soll eine Sehenswürdigkeit für Touristenwerden. Der Drehort von "Kong: Skull Island", in den Bergen der nordvietnamesischen Provinz Ninh Binh, wurde vergangenen Samstag für Besucher freigegeben, wie die Nachrichtenagentur VNA berichtete.

In dem Film ziehen sich die Hauptdarsteller auf der Flucht vor dem Affenriesen dorthin in ein abgelegenes Dorf zurück. Der vergangenes Jahr gedrehte Actionfilm kam im März in die Kinos. "Kong: Skull Island" war die erste große Hollywood-Produktion in dem südostasiatischen Land seit dem Ende des Vietnam-Kriegs Mitte der 1970er Jahre. Die Provinz hatte der Filmcrew die Gebühren erlassen. Im Gegenzug ließen die Hollywood-Leute für spätere Besucher die Kulissen stehen. (APA, dpa, 19.4.2017)