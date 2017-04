Quiz: Wie gut kennen Sie die Geschichte der Raumfahrt?

Heute ist "Internationaler Tag der bemannten Raumfahrt". Testen Sie Ihr Wissen!

Heutzutage stellen sich Investoren wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk oder Richard Branson, der Gründer der Virgin Group, an, mit ihren privaten Unternehmungen zumindest in den Orbit vorzudringen. Das All ist ein Sehnsuchtsziel für viele Menschen. Doch Raumfahrtgeschichte geschrieben haben nur wenige. Daran erinnert auch der "Internationale Tag der bemannten Raumfahrt". Hinter dieser etwas sperrigen Bezeichnung verbirgt sich einer der Meilensteine des "Wettlaufs ins All" in der Zeit des Kalten Krieges. Der sowjetische Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin umrundete am 12. April 1961 als erster Mensch die Erde. An die Bodenstation meldete er: "Achtung! Ich sehe den Erdhorizont. Eine sehr schöne Aureole. Zuerst bildete sich ein Regenbogen unmittelbar über der Erdoberfläche. Sehr schön. Alles durch das rechte Sichtfenster zu sehen. Ich sehe im optischen Visier die Sterne vorüberziehen. Ein wunderschöner Anblick."

Wie ist es um Ihr Wissen rund um die Anfangstage der Raumfahrt bestellt? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz! (ugc, 12.4.2017)