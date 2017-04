"PlayerUnknown's Battleground": Der erbarmungslose neue Bestseller auf Steam

Neues Spiel im Stile von "Battle Royale" ist das eigenständige Debütwerk von Hit-Modder Brendan Greene

Steam hat einen neuen Bestseller namens "PlayerUnknown's Battleground". Das Spiel von Bluehole Studio ist erst seit 16 Tagen in einer Early-Access-Version erhältlich, erfreut sich allerdings schon jetzt eines regen Community-Interesses. Mehr als eine Million Kopien wurden bereits verkauft, heißt es in einer Aussendung des Herstellers.

Battle Royale

Ein Grund für den Erfolg des Spiels: Mit seiner Interpretation des noch jungen "Battle-Royale-Genres" – angelehnt an den gleichnamigen japanischen Film aus dem Jahr 2000 – liegt es derzeit voll im Trend. Schöpfer Brendan "PlayerUnknown" Greene, der sich mit einem kompetitiven Survival-Modus für das Zombiespiel "DayZ" einen Namen gemacht hat, gilt als einer der Mitbegründer des Genres. Dabei müssen Spieler in einem immer kleiner werdenden Gebiet einander solange bekämpfen, bis nur noch einer übrig ist. Um zu überleben, gilt es Ressourcen wie Waffen, Munition und Schutzkleidung zu sammeln und anderen Spielern zuvor zu kommen.

playerunknown's battlegrounds Trailer zu "PlayerUnknown's Battleground"

Steiler Weg

Vor der einjährigen Entwicklung von "PlayerUnknown's Battlegrounds" kollaborierte Greene mit Daybreak Studios und führte einen ebenfalls enorm populären Battle-Royale-Modus in "H1Z1" namens "King of the Kill" ein.

"Battlegrounds" ist das erste eigenständige Werk des Entwicklers. Die Fertigstellung soll in den nächsten sechs Monaten erfolgen. (zw, 11.4.2017)