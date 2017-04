Android-Riese Huawei P10 Plus in Österreich verfügbar

Das größte Modell der Ende Februar vorgestellten Smartphones-Serie mit 5,5 Zoll großem Display

Ein einziges Modell eines neuen Smartphones anzubieten, reicht vielen Herstellern nicht mehr aus. Serien wie Apples iPhone oder Samsungs Galaxy S gibt es mittlerweile in zwei Ausführungen – dem Standard-Modell und einer größeren Plus-Version. Huaweis Ende Februar in Barcelona vorgestellte Serie P10 wird gleich in drei Größen angeboten. Zwei Modelle sind bereits in Österreich gelandet, nun folgt auch das größte Gerät nach – das P10 Plus mit 5,5 Zoll großem Display.

Dualkamera

Das Android-Gerät misst 153,5 x 74,2 x 6,98 mm bei einem Gewicht von 165 Gramm. Als Prozessor kommt Huaweis Kirin 960 zum Einsatz. Das P10 Plus verfügt über sechs GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Flash-Speicher. Dieser lässt sich auch um Speicherkarten erweitern – sofern keine Speicherkarte genutzt wird, kann im Slot auch eine zweite Sim-Karte verwendet werden.

Auf der Rückseite ist eine Dualkamera von Leica mit einem 12-Megapixel-Farbsensor und einem 20-Megapixel-Schwarzweiß-Sensor integriert. Hinzu kommt eine 8-Megapixel-Frontkamera. Das Display weist eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel auf. Der Akku wird mit einer Leistung von 3.750 mAh angegeben.

Angepasstes Android

Auf dem P10 Plus läuft das Betriebssystem Android 7.0, über das Huawei seine eigene Benutzeroberfläche Emui 5.1 legt. Das Smartphone ist im österreichischen Fachhandel um 799 Euro erhältlich.

Im Rahmen der Präsentation am Mobile World Congress Ende Februar konnte der WebStandard die kleinere Variante P10 bereits ausprobieren, die mit der gleichen Kamera und dem gleichen Prozessor ausgestattet ist. Wie sich P10, P10 Plus und P10 Lite exakt voneinander unterscheiden, kann auf der Website des Herstellers verglichen werden. (br, 11.4.2017)