Sturms Hierländer nach Brutalo-Foul zwei Partien gesperrt

Zwei Partien zusätzlich bedingt auf sechs Monate – Leitner ein Spiel gesperrt

Wien – Sturm-Graz-Spieler Stefan Hierländer hat nach seiner Roten Karte im Duell mit Red Bull Salzburg Glück gehabt. Der Mittelfeldakteur wurde am Montagabend vom Fußball-Bundesliga-Strafsenat nur für zwei Partien fix gesperrt. Zwei weitere Partien wurden bedingt auf sechs Monate verhängt. Hierländer hatte dem am Boden liegenden Wanderson in der Nachspielzeit absichtlich auf das Knie getreten.

Nur eine Partie muss Admiras Goalie Andreas Leitner zuschauen, nach seinem Torraub-Foul an Stefan Maierhofer im Aufeinandertreffen mit Mattersburg. (APA; 11.4.2017)