Vermutlich Schussabgabe in der Wiener City

Hintergründe völlig unklar

Wien – Aufregung in der Wiener City: Weil es zu einer Schussabgabe in der Spiegelgasse gekommen sein soll, rasten die Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens. Der gesamte Straßenzug in der Nähe des Stephansplatzes wurde kurzzeitig abgeriegelt, bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer einen Online-Bericht des "Kurier". Montagabend wurde ein Gebäude von Beamten der Wega durchsucht.

Zeugen hatten den Schuss gehört und die Einsatzkräfte gerufen. In einem Fenster wurde ein Loch gefunden. Ob tatsächlich geschossen wurde, war Montagabend noch Gegenstand von Ermittlungen, so Steirer. (APA, 10.4.2017)