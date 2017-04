Google schickt AlphaGo gegen beste Go-Spieler Chinas ins Rennen

Im Mai Match gegen 19-jährigen Weltrangersten

Google schickt die intelligente Software AlphaGo erneut ins Rennen um die Krone beim Brettspiel Go. Im Mai soll AlphaGo mit seiner künstlichen Intelligenz gegen den 19-jährigen Ke Jie, die aktuelle Nummer eins in der Weltrangliste, antreten, kündigte Google am Montag in einem Blog-Eintrag an.

Gemeinsam mit führenden Go-Spielern soll AlphaGo im Mai im chinesischen Wuzhen seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, als Höhepunkt gilt das Eins-zu-eins-Match mit Ke Jie. Vor gut einem Jahr hatte AlphaGo den Spitzenspieler Lee Sedol geschlagen.

Für Aufsehen gesorgt

Das Match hatte damals für Aufsehen gesorgt, da Go als viel zu komplex galt, als dass künstliche Intelligenz das Spiel beherrschen könnte. Die Regeln sind vergleichsweise einfach. Auf einem Spielbrett mit jeweils 19 vertikalen und horizontalen Linien versuchen zwei Spieler mit weißen und schwarzen Steinen Gebiete zu erobern, in dem sie diese einkreisen. Dabei sind jedoch sehr, sehr viele Zugvarianten möglich, die noch vor kurzer Zeit jeden Computer überfordert hätten.

Die Entwickler haben möglicherweise guten Grund, einen Sieg der Maschine über den Menschen zu erwarten, schreibt "Heise Online". Anfang des Jahres habe der Entwickler DeepMind öffentlich gemacht, dass AlphaGo zunächst anonym "reihenweise Profis geschlagen" habe, darunter auch Ke Jie, der zu den größten Talenten des Brettspiels zählt. Erst später sei der Schleier gelüftet worden. (APA, 10.4.2017)