Metal-Band Korn verpflichtet zwölfjährigen Bassisten

Tye Trujillo, Sohn von Metallica-Bassist Robert Trujillo, springt auf Südamerika-Tournee für Reginald "Fieldy" Arvizu ein

Wien – Einen außergewöhnlich jungen Musiker holt die US-amerikanische Nu-Metal-Band Korn für ihre anstehende Südamerika-Tournee an Bord: Weil Stammbassist Reginald "Fieldy" Arvizu verhindert ist, wird der zwölfjährige Tye Trujillo bei Konzerten in Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Chile und Peru in die Basssaiten greifen, wie die Gruppe auf ihrer Facebook-Seite bekanntgab.

good day sacramento Früh übt sich: Tye Trujillo mit der Band The Helmets.

Mit tiefen Tönen ist Tye Trujillo aufgewachsen: Vater Robert Trujillo ist Bassist der Metal-Band Metallica. Man bedaure es, dass "Fieldy" Arvizu bei der den Südamerika-Konzerten nicht dabei sein könne, sei aber auch begeistert, ein paar Gigs mit einem jungen Musiker wie Tye zu spielen, heißt in dem Facebook-Statement. Bei US-Konzerten im Mai soll wieder Arvizu fürs Bass-Fundament sorgen. (red, 10.4.20177)