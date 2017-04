"Jak and Daxter": PS2-Klassiker landen in HD auf PS4

Neue Kollektion "Jak and Daxter PS2 Classics" inkludiert vier Spiele der Serie

Naughty Dog und Sony legen die PS2-Serie "Jak and Daxter" für PlayStation 4 neu auf. Die vier Titel "Jak and Daxter: The Precursor Legacy", "Jak 2", "Jak 3" und "Jak X: Combat Racing" sollen Ende des Jahres mit verbesserter Grafik, 1080p-Auflösung und Trophy-Unterstützung in einer gemeinsamen Sammlung namens "Jak and Daxter PS2 Classics" auf den Markt kommen.

playstation Trailer zu "Jak and Daxter PS2 Classics"

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Unterstützung der Funktionen Shareplay. Remote Play und des Activity-Feeds.

Die ersten drei Teile wurden bereits vor ein paar Jahren für die PS3 neu aufgelegt. Das aktuelle Remaster soll jedoch nochmals hübschere Effekte mit sich bringen. (red, 10.4.2017)