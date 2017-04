Red Bull Media bringt "Bergwelten" ab 12. April in die Schweiz

Schweizer Ausgabe des Magazins geht mit 100.000 Exemplaren an den Start

Wien – Die Schweizer Ausgabe des "Bergwelten"-Magazins ist ab 12. April erhältlich. 100.000 Exemplare bringt das Red Bull Media House in der deutschsprachigen Schweiz unter die Leute, 9 Franken (ca. 8,50 Euro) kostet es im Einzelhandel. Wie das Stammblatt, das seit April 2015 in Österreich und Deutschland erhältlich ist, wenden sich auch die Schweizer "Bergwelten" laut Aussendung an alle, "die aktiv in den Bergen unterwegs sind oder die Berge einfach nur lieben".

Chefredakteur des Magazins ist, wie berichtet, Christian Andiel. Als Kolumnisten schreiben – neben Reinhold Messner, der auch für das Hauptblatt schreibt – der SRF-Moderator Nik Hartmann und der Journalist und Autor Thomas Widmer. Coverberg der ersten Ausgabe ist – passend zum Erscheinen in der Karwoche – der Pilatus. (red, 10.4.2017)