Austrian Airlines fliegt ab sofort nach Los Angeles

Ab heute fliegt die AUA bis zu sechs Mal pro Woche direkt von Wien mit einer Boeing 777 nach Los Angeles und damit erstmals an die Westküste der USA

Ab heute fliegt Austrian Airlines eine neue Langstrecken-Destination in den USA an: Bis zu sechs Mal pro Woche geht es mit dem größten Langstreckenflugzeug in der Flotte der Austrian Airlines, einer Boeing 777, in die größte Stadt Kaliforniens, nach Los Angeles.

Los Angeles ist nach Chicago, Newark und Miami bereits die vierte neue Destination in den USA innerhalb von vier Jahren. Die Millionen-Metropole ist eine beliebte Urlaubsdestination bei den Österreichern und hat daher ein hohes touristisches Potenzial. Los Angeles ist aber nicht nur für den Punkt-zu-Punkt-, sondern insbesondere auch für den Transferverkehr interessant. Rund zwei Drittel der Passagiere werden am Drehkreuz Wien umsteigen.

Nur im Sommerflugplan

Austrian Airlines bietet im Sommerflugplan 2017 insgesamt bis zu 37 Nonstop-Flüge pro Woche in die USA an. So geht es bis zu vier Mal pro Woche nach Miami, bis zu sechs Mal pro Woche nach Los Angeles und jeweils bis zu sieben Mal pro Woche nach Washington und Chicago. Nach New York wird Austrian Airlines weiterhin 13 Flüge pro Woche zu den Flughäfen Newark und JFK anbieten.

Die Airline wird Los Angeles nur im Sommerflugplan anfliegen. Die Flugdauer von Wien zum rund 9.900 km entfernten Los Angeles beträgt rund 12:30 Stunden. Die Los Angeles Flüge sind damit die längsten im Streckennetz der Austrian Airlines. Tickets von Wien nach Los Angeles gibt es ab 729 Euro hin und retour inkl. Steuern und Gebühren. (red, 10.4.2017)