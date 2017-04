X27: Verblüffende Lowlight-Kamera macht die Nacht zum Tag

Kann mit ISO-Wert von 5.000.000 Farbvideos erzeugen – Vor allem für militärischen Einsatz gedacht

Dank Nachtsichtgeräten ist es schon seit längerem möglich sich auch in beinahe kompletter Dunkelheit zu orientieren. Doch die Bilder, die eine neue Kamera nun liefert, gehen weit über das bisher Mögliche hinaus.

Demonstration

Das "X27 Reconnaissance Day/Night high Fidelity true real time low light/low lux color night vision Imaging Security / Multi Purpose camera system" – kurz X27 – kann nämlich Bilder mit einem sagenhaften ISO-Wert von 5.000.000 aufnehmen.

hms311

Das Ergebnis zeigt sich in einem Video auf Youtube: Die Umgebung wird trotz Dunkelheit komplett in Farbe dargestellt, auch die von der HD-Kamera erfassten Details sind beeindruckend. In einem zweiten Clip tritt die X27 gegen andere Nachtsichtgeräte an, und geht dabei als klarer Sieger hervor.

hms311

Einen Preis nennt der Hersteller nicht, es ist aber davon auszugehen, dass dieser in den höchstens Sphären angesiedelt ist. Entwickelt wurde die X27 denn auch primär mit dem Blick auf den militärischen Einsatz. (apo, 10.4.2017)