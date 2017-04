Sergio Garcia gewinnt erstmals das Golf-Masters – Wiesberger 43.

Spanier überkam die Geister der Vergangenheit – Wiesberger: "Eher enttäuschende Woche"

Augusta – Golfprofi Sergio Garcia hat endlich sein erstes großes Turnier gewonnen. Am Sonntag triumphierte der 37-jährige Spanier beim 81. US Masters in Augusta im Stechen gegen Olympiasieger Justin Rose aus England und kämpfte mit den Tränen. "Es ist unglaublich. Ich musste lange auf den Tag warten", sagte Garcia. Bernd Wiesbergers Hoffnungen beim dritten Masters-Start erfüllten sich hingegen nicht.

Im National Golf Club lieferte sich Garcia mit Rose einen hochdramatischen Krimi. Mit insgesamt 279 Schlägen mussten beide Golfer ins Stechen. Der 37-jährige Spanier verpasste dabei am 18. Loch ein Birdie und die erste Chance zum Sieg. In der Verlängerung benötigte er dann einen Schlag weniger als der 36-jährige Engländer. "Ich habe eigentlich kaum Fehler gemacht. Daher hat er es verdient, ich freue mich für ihn", erklärte der zweitplatzierte Rose.

Dabei patzte Garcia auf der 10. und 11. Spielbahn mit einem Bogey. Mit einem Birdie und einem Eagle am 14. und 15. Loch kämpfte sich der Profi wieder zurück. "Es ist wichtig, in der Phase nicht den Glauben zu verlieren", erklärte Garcia, der sich erstmals das berühmte grüne Sakko des Masters-Siegers überstreifen durfte. "Auch wenn ich Fehler gemacht habe, fühlte ich mich an einem Major-Sonntag selten so gut."

Die eigenen Zweifel besiegt

Dabei war seine mentale Stärke in der Vergangenheit nicht nur von anderen infrage gestellt worden. Auch er selbst hegte offensichtlich große Zweifel. "Ich habe nicht, was es braucht", erklärte er nach einer schwachen dritten Runde des Masters 2012, in der er sich um die Titelchance gebracht hatte. "Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich um Platz zwei oder drei spiele – in jedem Major." Die Dinge haben sich zum Besseren gewendet. "In letzter Zeit denke ich ein bisschen anders, ein bisschen positiver", beschrieb Garcia seine neue Herangehensweise.

Für Wiesberger endete der dritte Start beim Masters mit gemischten Gefühlen. Auf der Schlussrunde kam der Burgenländer auf eins unter Par und damit 71 Schläge. Für den 31-Jährigen war es der resultatsmäßig beste der vier Tage, gesamt kam er auf 296 Schläge. Wiesberger war aus den ersten neun Löchern mit je zwei Birdies und Bogeys herausgegangen. Auf der "Back Nine" ließ er zwar vier Birdies folgen, aber auch ein Bogey und – am Schlussloch – ein Doppel-Bogey.

"Es war in Summe eigentlich eine eher enttäuschende Woche für mich", sagte Wiesberger, der 2015 in Augusta als erster Österreicher überhaupt dabei gewesen und als 22. auf Anhieb bester Debütant geworden war. "Ich habe eigentlich recht gutes Golf gespielt, bin aber bei einigen Löchern, speziell gestern und heute, teilweise doch recht unglücklich davongekommen. Ich bin einfach nie wirklich in einen Lauf gekommen und hätte mir, denke ich, doch einen etwas besseren Score verdient. Aber so ist Golf nun einmal."

Der Oberwarter verlieh zudem seiner Hoffnung Ausdruck, dass ihm bei seinen nächsten Turnier-Auftritten bessere Ergebnisse gelingen mögen als in den vergangenen drei Wochen in Amerika. "Mit der Art und Weise meines Spiels bin ich eigentlich zufrieden, aber natürlich etwas enttäuscht wie das Masters hier verlaufen ist. Aber das Turnier ist und bleibt eines meiner absoluten Lieblingsturniere." Seinen nächsten Abschlag wird Wiesberger Ende April in China haben. (APA, 10.4.2017)

81. US Masters in Augusta, Georgia (10 Mio. Dollar, Par 72), Schlussklassement:

1. Sergio Garcia (ESP) 279 (71+69+70+69), Sieger am 1. Loch des Stechens mit Birdie – 2. Justin Rose (ENG) 279 Schläge (71+72+67+69), Bogey im Stechen – 3. Charl Schwartzel (RSA) 282 (74+72+68+68) – 4. Matt Kuchar (USA) 283 (73+72+71+67) und Thomas Pieters (BEL) 283 (72+68+75+68) – 6. Paul Casey (ENG) 284 (72+75+69+68) – 7. Rory McIlroy (NIR) 285 (72+73+71+69) und Kevin Chappell (USA) 285 (71+76+70+68)

Weiter: 43. Bernd Wiesberger (AUT) 296 (77+72+76+71)