VW-König außer Dienst – Ferdinand Piëch wird 80

foto: ap/fabian bimmer

Es dürfte ein stiller Geburtstag werden. Ferdinand Piëchder großen Wirtschaftslenker in Deutschland, sein Name ist untrennbar mit Volkswagen verbunden – doch das ist VergangenheitFerdinand Piëch, der Porsche-Enkel und langjährige Patriarch des Weltkonzerns Volkswagen, wird am Ostermontag (17. April) 80 Jahre alt – aber große öffentliche Feiern sind nicht geplant.