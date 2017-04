Extra-Treffen zu Syrien am Rande der Außenministerkonferenz

G-7-Außenminister beraten über internationale Krisen und Konflikte

Lucca/Damaskus – Am Rande der Beratungen der G-7-Außenminister im italienischen Lucca wird es am Dienstag ein spezielles Treffen zur Lage in Syrien geben. Der italienische Außenminister Angelino Alfano setzte laut Medienberichten für Dienstagfrüh (8.00 Uhr) ein Besprechung an, an der auch die Ressortchefs der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi Arabiens, Jordaniens und Katars teilnehmen sollen.

Die Entscheidung habe Alfano im Einverständnis mit seinem deutschem, britischen und französischen Kollegen getroffen, um nach dem US-Luftangriff auf einen Stützpunkt der syrischen Armee eine weitere "gefährliche militärische Eskalation" abzuwehren, zitierten die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und ADNkronos am Sonntagabend das Außenministerium.

Von Montag (16.00 Uhr) an beraten die Außenminister der sieben großen Industrienationen Deutschland, USA, Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan und Kanada über internationale Krisen und Konflikte. An dem Treffen in Lucca nimmt auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teil.

G7-Gruppe

Die 1975 gegründete "Gruppe der Sieben" ist ein informelles Beratungsformat der damals größten Industrienationen. US-Außenminister Rex Tillerson reist im Anschluss nach Moskau, wo er am Mittwoch seinen Amtskollegen Sergej Lawrow treffen wird. In Lucca dürfte es darum gehen, sich gegenüber Russland auf eine gemeinsame Linie zu verständigen.

Die Außenminister wollen außerdem über die Bekämpfung der Terrormiliz "Islamischer Staat" beraten, die am Sonntag zwei Selbstmordanschläge auf koptische Kirchen in Nordägypten mit mehr als 40 Toten für sich reklamiert hatte. Weitere Themen sind die Stärkung staatlicher Institutionen in Libyen, der anhaltende Konflikt in der Ukraine und der Streit um das Atomprogramm von Nordkorea. (APA/dpa, 10.4.2017)