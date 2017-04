Vinales legt in Argentinien nach – Punkte für KTM

Spektakulärer Renntag in Termas de Rio Hondo: Katar-Sieger blieben durchwegs erneut erfolgreich

Termas de Rio Hondo – Der Spanier Maverick Vinales hat am Sonntag in Argentinien auch den zweiten MotoGP-Grand-Prix der Motorrad-WM-Saison gewonnen. Nach seinem Sieg zwei Wochen davor in Katar gewann der Yamaha-Pilot in Termas de Rio Hondo ein mit vielen Stürzen gespicktes Rennen vor seinem italienischen Stallkollegen Valentino Rossi. Dritter wurde der britische Honda-Fahrer Cal Crutchlow.

Für den österreichischen Hersteller KTM gab es mit den Rängen 14 und 15 für den Spanier Pal Espargaro bzw. den Briten Bradley Smith die ersten WM-Punkte in der Königsklasse überhaupt. Mit Platz zwei für den Portugiesen Miguel Oliveira erreichte KTM in der Moto2 sogar erstmals einen Podestplatz. Der Italiener Franco Morbidelli auf Kalex sowie der Spanier Joan Mir auf Honda in der Moto3 doppelten nach ihren Katar-Erfolgen ebenfalls nach. (APA, 9.4.2017)

MotoGP (Endstand nach 25 Runden zu je 4,806 km bzw. 120,15 km):

1. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 41:45,060 Minuten – 2. Valentino Rossi (ITA) Yamaha +2,915 Sekunden – 3. Cal Crutchlow (GBR) Honda 3,754 – 4. Alvaro Bautista (ESP) 6,523 – 5. Johann Zarco (FRA) Yamaha 15,504 – 6. Jonas Folger (GER) Yamaha 18,241. Weiter: 14. Pal Espargaro (ESP) KTM 43,085 – 15. Bradley Smith (GBR) KTM 43,452. Ausgeschieden u.a.: Jorge Lorenzo (ESP) Ducati, Marc Marquez (ESP) Honda, Alex Rins (ESP) Suzuki, Dani Pedrosa (ESP) Honda, Andrea Dovizioso (ITA) Ducati

WM-Stand (nach 2 von 18 Rennen): 1. Vinales 50 – 2. Rossi 36 – 3. Dovizioso 20 – 4. Scott Redding (GBR) Ducati 17 – 5. Crutchlow 16 – 6. Folger 16. Weiter: 8. Marquez 13 – 20. Espargaro 2 – 21. Smith 1

Moto2 (Endstand nach 23 Runden zu je 4,806 km bzw. 110,538 km): 1. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 39:50,036 Minuten – 2. Miguel Oliveira (POR) KTM +1,683 – 3. Thomas Lühti (SUI) Kalex 10,551 – 4. Lorenzo Baldassarri (ITA) Kalex 15,577 – 5. Xavi Vierge (ESP) 24,527 – 6. Simone Corsi (ITA) Speed Up 24,783. Weiter. 9. Brad Binder (RSA) KTM 25,622

WM-Stand (nach 2 von 18 Rennen): 1. Morbidelli 50 – 2. Lühti 36 – 3. Oliveira 33 – 4. Baldassarri 21 – 5. Vierge 18 – 6. Takaaki Nakagami (JPN) Kalex16. Weiter: 13. Binder 7

Moto3 (Endstand nach 21 Runden zu je 4,806 km bzw. 100,926 km): 1. Joan Mir (ESP) Honda 38:33,377 Minuten – 2. John McPhee (GBR) Honda 0,261 Sekunden zurück – 3. Jorge Martin (ESP) Honda +0,339 – 4. Philipp Öttl (GER) KTM 0,641 – 5. Andrea Migno (ITA) KTM 0,890 – 6. Livio Loi (BEL) Honda 7,598

WM-Stand (nach 2 von 18 Rennen): 1. Mir 50 Punkte – 2. McPhee 40 – 3. Martin 32 – 4. Migno 21 – 5. Romano Fenati (ITA) Honda 20 – 6. Aron Canet (ESP) 18

Nächstes Rennen (23. April): Grand Prix von Amerika in Austin