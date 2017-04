Bilyk und Santos mit Kiel deutscher Cupsieger

Norddeutschen sichern sich zum zehnten Mal den deutschen Pokal

Hamburg – Die Handball-Teamspieler Nikola Bilyk (3 Tore) und Raul Santos (1) haben mit ihrem Club THW Kiel am Sonntag den ersten Titel bejubelt. Im Finale des deutschen Cupbewerbs setzten sich die "Zebras" in Hamburg vor 13.200 Fans gegen Bundesliga-Leader Flensburg-Handewitt 29:23 durch und holten die Trophäe damit zum zehnten Mal nach Kiel.

In zwei Wochen steht für Kiel bereits der nächste Saison-Höhepunkt auf dem Programm. Am 23. April empfangen Domagoj Duvnjak und Co. im Viertelfinale der Champions League den FC Barcelona, mit neun Titeln Rekordsieger der Königsklasse. (APA, 9.4.2017)