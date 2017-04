Unter Tschetschenen: Wie sehen Sie den Franken-"Tatort" "Am Ende geht man nackt"?

foto: orf/br/bernd schuller

Thema Flüchtlinge zu groß

"Das Thema Flucht ist am Ende zu groß, auch für diesen so betont anspruchsvollen Tatort, fand Holger Gertz von der "Süddeutschen Zeitung": Kommissar Voss "empfindet bald so intensiv mit den Geflüchteten, dass er den Gruß "Ziegenficker" auf sich bezieht und anfängt, sich zu prügeln. Das ist dick aufgetragen, auch die Kotztütenhaftigkeit eines Baulöwen ist überzeichnet, es gibt einen – verglichen mit dem ruhigen Fluss der Handlung – überdramatischen Showdown. Und die Ausländer sprechen praktisch alle dieses ulkig gebrochene Filmdeutsch, Fremdheit ist nur behauptete Fremdheit, denn eigentlich kann sich jeder mit jedem bestens unterhalten. Und man kann sich das gut ansehen – was bei einem Stoff wie diesem nur bedingt ein Lob ist."