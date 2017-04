Lenker wurde in Sicherheit gebracht – PKW brannte aus

Wien – Ein Pkw, der am Sonntagvormittag auf der Brünner Straße von der Fahrbahn geraten war, hat dabei ausgerechnet eine der letzten Wiener Telefonzellen vollständig demoliert. Das Auto brannte aus, nachdem sich der Lenker in Sicherheit gebracht hatte. Dieser wurde nach Angaben der Feuerwehr von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. (APA, 9.4.2017)