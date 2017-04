Nach Anschlag auf Kirche in Tanta: Weitere Explosion in Ägypten

Bei christlichem Gotteshaus in Alexandria – Neuerlich Tote befürchtet – Aber vorerst keine Einzelheiten bekannt

Tanta/Kairo/Alexandria – Nach dem verheerenden Anschlag auf eine christliche Kirche in Ägypten hat es in der Hafenstadt Alexandria offensichtlich eine weitere Explosion gegeben. Außerhalb einer koptisch-christlichen Kirche in der Millionenstadt sei am Palmsonntag ein Sprengsatz explodiert, berichtete das Staatsfernsehen. Es gebe Verletzte und vielleicht auch Tote.

Zuvor waren in der Stadt Tanta bei einem der schwersten Anschläge auf die christliche Minderheit Ägyptens in den vergangenen Jahren mindestens 25 Menschen getötet und 59 Menschen verletzt worden. Die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram zitierte Augenzeugen, wonach sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben soll. Zur Tat bekannte sich zunächst keine Gruppe.

Präsident Abdel Fattah Al-Sisi hat den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Dieser solle noch am Sonntag die "Konsequenzen" aus dem Angriff auf das Gotteshaus St. Georg in der Stadt Tanta im Nildelta besprechen, berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen. (APA, 9.4.2017)