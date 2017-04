Österreich verliert Duell mit Weißrussland

Gerald Melzer auch gegen Iwaschka ohne Chance – ÖTV-Mannschaft damit im September daheim gegen Rumänien

Minsk – Österreichs Davis-Cup-Team wird auch 2018 nicht in der Weltgruppe spielen. Gerald Melzer verlor das erste Sonntag-Einzel beim Länderkampf in Minsk gegen die weißrussische Nummer eins Ilja Iwaschka nach 2:40 Stunden mit 6:7(3),6:3,3:6,1:6, womit die ÖTV-Equipe gesamt mit 1:3 entscheidend in Rückstand geriet. Auf das Schluss-Einzel wurde verzichtet.

Während die Weißrussen vom 15. bis 17. September um den Aufstieg in die Weltgruppe kämpfen, spielt Österreich zum gleichen Termin zunächst daheim gegen Rumänien. Bei einem Sieg ist der Klassenerhalt geschafft, im Falle einer weiteren Niederlage müsste ein weiterer Länderkampf über den Abstieg entscheiden. (APA, 9.4.2017)

DAVIS CUP – Europa-Afrika-Zone I/2. Runde (Minsk, Halle/Hartplatz):

Weißrussland – Österreich Endstand 3:1

Freitag: Egor Gerasimow – Gerald Melzer 6:3,6:3,6:3 Ilja Iwaschka – Jürgen Melzer 7:6(8),6:3,4:6,7:6(1)

Samstag: Max Mirnyi/Jaraslaw Schyla – Julian Knowle/Jürgen Melzer 4:6,6:7(6),7:6(3),4:6

Sonntag: Iwaschka – G. Melzer 7:6(3),3:6,6:3,6:1

