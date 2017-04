Real Madrid im Derby gegen Atletico nur Remis

Weißes Ballett kann im Fernduell um den Titel gegen Barcelona nicht vorlegen

Madrid – Real Madrid hat sich am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Atletico Madrid mit einem Heim-1:1 begnügen müssen. Der Rekordmeister ging im Derby vor eigenem Publikum durch Pepe in der 52. Minute in Führung, Antoine Griezmann gelang aber in der 85. Minute noch der Ausgleich für die Gäste.

Damit lag Spitzenreiter Real nach Verlustpunkten gerechnet nur noch drei Zähler vor dem FC Barcelona, der um 20.45 Uhr in Malaga antrat. (APA, 8.4.2017)