Jürgen Melzer mit Knowle im Doppel vorne

6:4, 7:6, 6:7-Führung im Doppel gegen Weißrussland – Jürgen Melzer ersetzt angeschlagenen Alex Peya

Minsk – Österreichs Davis-Cup-Team hat in Minsk einen optimalen Start in die so wichtige Doppel-Partie hingelegt. Und das nicht einmal in der geplanten Besetzung.

Doppelspezialist Alexander Peya erlitt eine Zerrung am linken Oberschenkel und musste passen. Anstelle des Wieners spielt Jürgen Melzer an der Seite von Julian Knowle. Das Duo führt nach zwei Sätzen mit 6:4, 7:6 gegen die Paarung Max Mirnyi/Jaraslaw Schyla und muss punkten, um die Aufstiegschancen gegen Weißrussland am Leben zu erhalten. Österreich liegt mit nach den verlorenen Einzel am Freitag 0:2 zurück. (vet, 8.4.2017)

Davis-Cup Europa-Afrika-Zone I, zweite Runde

Weißrussland – Österreich

Max Mirnyi / Jaraslaw Schyla vs Julian Knowle /Jürgen Melzer 4:6 6:7 (6/8) 7:6