Melzer/Knowle verkürzen mit starkem Doppelsieg

Viersatz-Sieg gegen gegen Max Mirnyi/Jaraslaw Schyla hält Duell mit Weißrussland offen – Jürgen Melzer ersetzte angeschlagenen Alex Peya

Minsk – Österreichs Davis-Cup-Team hat in Minsk einen optimalen Doppel-Auftritt hingelegt, gegen Weißrussland auf 1:2 verkürzt und die Chance auf den Aufstieg in die Weltgruppe gewahrt. Und das nicht einmal in der geplanten Besetzung.

Julian Knowle und Jürgen Melzer, der für den am Oberschenkel verletzten Alex Peya eingesprungen war, setzten sich im Doppel gegen Max Mirnyi/Jaraslaw Schyla nach 3:06 Stunden mit 6:4,7:6(6),6:7(3),6:4 durch. Die Entscheidung beim Länderkampf fällt damit also erst am Sonntag.

Die ÖTV-Equipe war nach zwei Einzel-Niederlagen am Freitag mit 0:2 zurückgelegen. Am Sonntag (ab 10.00 Uhr/live ORF Sport +) trifft zunächst Gerald Melzer auf Ilja Iwaschka, danach misst sich Jürgen Melzer mit Egor Gerasimow. Der Sieger der Begegnung spielt vom 15. bis 17. September um den Aufstieg in die Weltgruppe 2018. Sollte Österreich verlieren, geht es zum gleichen Termin daheim gegen Rumänien. (vet, APA 8.4.2017)

Davis-Cup Europa-Afrika-Zone I, zweite Runde

Weißrussland – Österreich

Max Mirnyi / Jaraslaw Schyla vs Julian Knowle /Jürgen Melzer 4:6 6:7 (6/8) 7:6, 4:6