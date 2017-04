EM-Silber für Martirosjan im Reißen

Gebürtiger Armenier bringt 181 kg in die Höhe und sorgt für die zweite EM-Medaille seit einer Ewigkeit

Split – Sargis Martirosjan hat bei der Gewichtheber-EM in Split in der Klasse bis 105 kg die Silbermedaille im Reißen errungen. Der EM-Dritte 2016 musste sich in seiner Spezialdisziplin mit 181 kg nur dem armenischen Olympia-Zweiten Simon Martirosyan geschlagen geben. Der 2014 eingebürgerte Sargis Martirosjan hatte im Vorjahr in Förde die erste EM-Medaille für Österreich seit 34 Jahren gewonnen.

Mit einem achten Platz im Stoßen kam Martirosjan gesamt auf den vierten Platz. Unangefochten in sämtlichen Wertungen blieb der Favorit Simon Martirosyan.

Martirosjan sah nach dem vierten Platz im Zweikampf noch Luft nach oben in seiner schwächeren Disziplin, dem Stoßen. Da schaffte er 205 kg. "In Rio habe ich die 210 kg zur Hochstrecke gebracht, und auch im Training habe ich diese Last bewältigen können. Mit Silber im Reißen bin ich aber mehr als zufrieden. Beim nächsten Mal wird es noch besser laufen", sagte der gebürtige Armenier. (APA, 8.4.2017)