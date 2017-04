Pole für Hamilton in China vor Vettel

Deutscher Ferrari-Pilot schiebt sich um einen halben Wimpernschlag zwischen Hamilton und Bottas

Shanghai – Formel-1-Star Lewis Hamilton hat sich am Samstag die Pole Position für den Großen Preis von China in Shanghai gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies so wie vor zwei Wochen in Melbourne Sebastian Vettel im Ferrari und seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf die Plätze zwei und drei. Hinter Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari startet Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo am Sonntag als Fünfter.

Für Hamilton, der sich beim Auftakt in Australien Vettel geschlagen geben hatte müssen, war es die 63. Pole Position seiner Karriere und die sechste in Shanghai. Das sechste Jahr in Folge steht damit in China ein Mercedes ganz vorne in der Startaufstellung. Red Bulls Teenager Max Verstappen schaffte es nach technischen Problemen nur auf den 19. und vorletzten Platz. (APA, 8.4.2017)