Verwirrung um Geschwindigkeit bei Kampf gegen Steuervermeidung

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem will von einer Verwässerung nichts wissen

Valletta – Verwirrung herrschte Samstag vor dem EU-Finanzministerrat über die Geschwindigkeit des Vorgehens im Kampf gegen Steuervermeidung. Ein maltesisches Papier, wonach hier gebremst werden sollte, wurde vom Finanzminister des Ratsvorsitzlandes, Edvard Scicluna, als "großes Missverständnis" bezeichnet.

Scicluna betonte, es dürfe keine Steuervermeidung geben. Es sei aber auch wichtig, den Unternehmen Klarheit zu geben. Befragt, ob Malta nicht seine eigenen Interessen wegen niedriger Steuern verfolge, winkte Scicluna ab. "Überhaupt nicht. Wir sind gegen Steuervermeidung. Aber es gibt auch andere Länder, die Schlupflöcher haben. Es liegt an uns, sie zu schließen." Jedenfalls glaube er keinesfalls daran, dass der Vorschlag über eine gemeinsame Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage fallengelassen werden könnte.

Der belgische Finanzminister Johan Van Overtveldt dagegen sieht das Papier Maltas als "Weg in die richtige Richtung". Man sollte "achtgeben, dass wir nicht zu schnell" gegen Steuervermeidung vorgehen. Dabei gelte es, auf andere wirtschaftlich wichtige Regionen wie Nordamerika Rücksicht zu nehmen, um mehr oder weniger die gleiche Geschwindigkeit und den gleichen Weg einzuschlagen.

"Hoffe nicht"

Der niederländische Finanzminister und Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem will von einer Verwässerung nichts wissen. Ob es ein Bremsen beim Vorgehen gegen Steuervermeidung gebe? – Dijsselbloem: "Ich hoffe nicht."

Der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna ist ebenfalls dagegen, hier einen Gang zurückzuschalten. "Nein, wir alle brauchen jetzt in Steuerfragen eine schnelle Umsetzung aller Länder. Wir in Europa sind ja da sehr schnell vorangegangen. Wir brauchen auch Sicherheit und keine Wettbewerbsnachteile. Was wir vermeiden sollten, ist, retroaktiv neue Regeln einzuführen."

In einem Freitagabend zirkulierten Papier des maltesischen Ratsvorsitzes heißt es, dass beim Kampf gegen Tricks von Unternehmen zur Steuervermeidung ein Gang heruntergeschaltet werden sollte. Die EU sollte das Tempo drosseln, um Unsicherheiten für Firmen zu vermeiden. Diese Unsicherheiten könnten zu einem Rückgang von internationalen Investitionen und Handelsaktivitäten führen. Die Minister sollten über eine Verlangsamung nachdenken, da eine bestimmte Zeit nötig sei, um entsprechende Gesetze zu formulieren, anzupassen und anzuwenden. (APA, 8.4.2017)