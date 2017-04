Vier Tote nach Lkw-Anschlag in Stockholm – Weiter Fahndung nach Täter

Polizei: Vier Tote und 15 Verletzte – Ministerpräsident Löfven: "Schweden ist angegriffen worden"

Stockholm – Nach der mutmaßlichen Lastwagen-Attacke in Stockholm hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen. Bei diesem handelt es sich aber nicht um den Fahrer des Lkws, nach diesem werde weiter gefahndet. Der Festgenommene könne jedoch mit dem Angriff in Zusammenhang stehen, erklärte die Polizei am Freitag. Zuvor hatte die Zeitung "Aftonbladet" über die Festnahme berichtet und gemeldet, der Verdächtige habe sich zu dem Angriff bekannt.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Stockholm hat die schwedische Polizei den festgenommenen Mann identifiziert. Das bestätigte ein Sprecher am Freitagabend auf einer Pressekonferenz. Die Person stimme mit dem Mann überein, der auf einem Bild unweit des Tatorts aufgetaucht war. Ob es sich um den Täter handelt, war zunächst unklar.

Laut der Nachrichtenagentur TT teilte die Polizei zudem mit, bei der Attacke seien vier Personen ums Leben gekommen. Zunächst war von drei Todesopfern die Rede gewesen. Am Abend hieß es bei den Stockholmer Behörden, eine Person sei im Krankenhaus gestorben. Es würden zudem 15 Verletzte behandelt, darunter auch Kinder. Neun Personen seien schwer verletzt. Von betroffenen Österreichern war zunächst nichts bekannt.

Am Nachmittag war ein Lkw im Zentrum der Hauptstadt in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach einem Mann, der einen grauen Kapuzenpullover trug. Sie schloss nicht aus, dass weitere Personen involviert waren. Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, in die Innenstadt zu kommen.

Angriff auf Einkaufsstraße

Der Angriff ereignete sich auf der Straße Drottninggatan, einer auch bei Touristen beliebten Einkaufsstraße. Dort raste ein Lastwagen in ein Kaufhaus. Augenzeugen berichteten, der Lkw sei in Zick-Zack-Linien auf Menschen zugefahren. "Er hat Menschen getroffen, es war furchtbar", sagte ein Australier. "Er hat einen Kinderwagen mit einem Kind darin getroffen, zerstört." Auf der Straße lagen mit Tüchern abgedeckte Körper. Bei dem Lastwagen handelte es sich um einen Bier-Transporter. Er sei gestohlen worden, teilte der Sprecher einer Brauerei mit. Ein maskierter Mann sei ins Führerhaus gesprungen, habe den Motor gestartet und sei davongefahren.

Zahlreiche Polizei- und Krankenwagen eilten ins Stadtzentrum. Dort war die Lage insgesamt sehr angespannt. Der U-Bahn-Verkehr wurde auf Anweisung der Polizei vorerst eingestellt und der Hauptbahnhof evakuiert. Auch der gesamte Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof der schwedischen Metropole wurde für den Rest des Tages ausgesetzt. Auch der Verkehr zwischen Schweden und Dänemark über die Öresund-Brücke wurde nach Angaben der Betreiber zeitweise beschränkt, offenbar um Fahndungsmaßnahmen der schwedischen Polizei zu unterstützen. Die Polizei erklärte, es habe keinen Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegeben.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Regierungschef Stefan Löfven sagte aber, alles deute auf einen "terroristischen Akt" hin: "Schweden ist angegriffen worden." Die Attacke erinnert an eine Reihe von Anschlägen, bei denen Anhänger der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in den vergangenen Monaten mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren. Im Dezember hatte ein Attentäter einen Laster auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. In London kamen im März fünf Menschen vor dem britischen Parlament ums Leben. Eine weitere Attacke in Nizza brachte im Sommer vergangenen Jahres 86 Menschen den Tod.

Betroffenheit und Entsetzen

Der schwedische König Carl Gustav zeigte sich entsetzt: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien", erklärte das Staatsoberhaupt.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte in Brüssel: "Ein Angriff auf einen unserer Mitgliedstaaten ist ein Angriff auf uns alle." EU-Ratspräsident Donald Tusk twitterte: Schweden könne auf jede erdenkliche Hilfe bauen. "Mit dem Herzen bin ich an diesem Nachmittag in Stockholm." Die Vereinten Nationen verurteilten den mutmaßlichen Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte den mutmaßlichen Terroranschlag eine "entsetzliche, verabscheuungswürdige Tat". "Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen", schrieb er auf Facebook. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) schrieb auf Facebook: "Fürchterliche Nachrichten aus Schweden. (...) Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer." Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) schrieb auf Facebook: "Ich verurteile den hinterhältigen Terroranschlag (...) Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Wir trauern mit ihnen." Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich "tief betrübt über die tragischen Ereignisse" in Stockholm. "Stehen in dieser Stunde der Trauer SWE-Freunden bei; werden allen Formen des Terrorismus gemeinsam begegnen", formulierte er auf Twitter. (APA, 7.4.2017)