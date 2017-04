Festgenommener ist wahrscheinlich Lkw-Attentäter von Stockholm

Nach bisherigen Angaben vier Tote und 15 Verletzte – Polizei sieht keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr

Stockholm – Die schwedische Polizei geht davon aus, dass bei dem Lkw-Anschlag vom Freitag in Stockholm der unter Terrorverdacht festgenommene Mann den Lastwagen steuerte. "Wir haben den Verdacht, dass der Mann, der festgenommen wurde, der Angreifer ist", sagte Polizeisprecher Lars Byström am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Der Mann steht unter Terrorverdacht, hieß es weiter. "Wir können nicht ausschließen, dass weitere Personen festgenommen werden, aber wir sehen keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht", sagte der Sprecher weiter.

Höchste Verdachtsstufe

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Karin Rosander, sagte AFP, dem Mann würden "terroristische Tötungen" zur Last gelegt. Sie führte aus, dass das schwedische Strafrecht mehrere Verdachtsstufen vorsehe und dass für den Verdächtigen die höchste Verdachtsstufe gelte. Zur Identität des Verdächtigen wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Nach dem Anschlag vom Freitag waren insgesamt zwei Männer festgenommen worden. Bei einem von ihnen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen am Freitagabend in Märsta, einer Kleinstadt im Norden von Stockholm, festgesetzten Mann, der wegen des Verdachts eines "Terroraktes" in Gewahrsam genommen wurde. Dieser Mann soll nach Aussage des Polizeisprechers die Tat begangen haben.

Ein weiterer Mann war im Stockholmer Vorort Hjulsta festgenommen worden. Die Ermittler wollten sich aber nicht dazu äußern, ob die Festnahme im Zusammenhang mit dem Anschlag stehe. Nach Informationen mehrerer schwedischer Medien handelt es sich um einen 39-jährigen Usbeken, der ein Anhänger der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sei.

Laut einem TV-Bericht haben die Ermittler nach dem Anschlag in dem Tatfahrzeug Sprengstoff gefunden. Dieser sei in einer Tasche entdeckt worden, berichtete der staatliche Sender SVT am Samstag unter Berufung auf Polizeikreise. Der Chef der schwedischen Sicherheitspolizei sagte dazu dem Sender TV4, er könne das nicht bestätigen.

Vier Tote und 15 Verletzte

Der Angriff ereignete sich auf der Straße Drottninggatan, einer auch bei Touristen beliebten Einkaufsstraße. Dort raste ein Lastwagen in ein Kaufhaus. Dabei wurden nach bisherigen Angaben vier Menschen getötet und 15 andere verletzt, einige davon schwer. Unter den Verletzten sind auch Kinder.

Augenzeugen berichteten, der Lkw sei in Zick-Zack-Linien auf Menschen zugefahren. "Er hat Menschen getroffen, es war furchtbar", sagte ein Australier. "Er hat einen Kinderwagen mit einem Kind darin getroffen, zerstört." Auf der Straße lagen mit Tüchern abgedeckte Körper. Bei dem Lastwagen handelte es sich um einen Bier-Transporter. Er sei gestohlen worden, teilte der Sprecher einer Brauerei mit. Ein maskierter Mann sei ins Führerhaus gesprungen, habe den Motor gestartet und sei davongefahren.

Zahlreiche Polizei- und Krankenwagen eilten ins Stadtzentrum. Dort war die Lage insgesamt sehr angespannt. Der U-Bahn-Verkehr wurde auf Anweisung der Polizei vorerst eingestellt und der Hauptbahnhof evakuiert. Auch der gesamte Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof der schwedischen Metropole wurde für den Rest des Tages ausgesetzt. Auch der Verkehr zwischen Schweden und Dänemark über die Öresund-Brücke wurde nach Angaben der Betreiber zeitweise beschränkt, offenbar um Fahndungsmaßnahmen der schwedischen Polizei zu unterstützen. Die Polizei erklärte, es habe keinen Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegeben.

Der Lastwagen war in der Nacht auf Samstag abgeschleppt worden und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der Tatort und die Umgebung bleiben bis auf weiteres abgesperrt.

Alarmbereitschaft

Die schwedischen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven am Freitagabend. Innenminister Anders Ygeman sagte dem schwedischen Rundfunk, die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. "Das ist natürlich wichtig, um einen Täter oder eventuelle Helfer daran zu hindern, das Land zu verlassen und sich einer Festnahme der Polizei zu entziehen."

Löfven verurteilte den Anschlag als verabscheuungswürdige Tat. "Schweden wird sich nicht durch diese abscheulichen Mörder einschüchtern lassen", betonte er.

Der Anschlag weckt Erinnerungen an die Terrorattacken von Berlin und Nizza. Im Dezember hatte der 24-jährige Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. Im Juli 2016 raste der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel mit einem Lkw auf einem Strandboulevard in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen starben. Die Terrormiliz IS reklamierte beide Anschläge für sich.

Anschlag bereits 2010

Die Einkaufsstraße Drottninggatan war bereits im Dezember 2010 Ort eines Anschlags gewesen. Damals explodierte dort ein Auto, während sich fast zur gleichen Zeit an einer anderen Straße im Zentrum Stockholms ein 28-jähriger Schwede irakischer Abstammung in die Luft sprengte. Zwei Passanten wurden leicht verletzt.

Betroffenheit und Entsetzen

Der schwedische König Carl Gustav zeigte sich entsetzt: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien", erklärte das Staatsoberhaupt.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte in Brüssel: "Ein Angriff auf einen unserer Mitgliedstaaten ist ein Angriff auf uns alle." EU-Ratspräsident Donald Tusk twitterte: Schweden könne auf jede erdenkliche Hilfe bauen. "Mit dem Herzen bin ich an diesem Nachmittag in Stockholm." Die Vereinten Nationen verurteilten den mutmaßlichen Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte den mutmaßlichen Terroranschlag eine "entsetzliche, verabscheuungswürdige Tat". "Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen", schrieb er auf Facebook. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) schrieb auf Facebook: "Fürchterliche Nachrichten aus Schweden. (...) Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer." Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) schrieb auf Facebook: "Ich verurteile den hinterhältigen Terroranschlag (...) Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Wir trauern mit ihnen." Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich "tief betrübt über die tragischen Ereignisse" in Stockholm. "Stehen in dieser Stunde der Trauer SWE-Freunden bei; werden allen Formen des Terrorismus gemeinsam begegnen", formulierte er auf Twitter. (APA, red, 8.4.2017)