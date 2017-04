LASK marschiert weiter Richtung Bundesliga

2:1-Sieg gegen Horn – Wieder wichtiger Blau-Weiß-Sieg gegen Abstieg – Wacker gab gegen Wr. Neustadt 2:0-Führung aus der Hand

Horn – Der LASK schreitet unaufhaltsam in Richtung Aufstieg. Drei Tage nach dem Einzug ins Cup-Halbfinale feierten die Linzer in der 27. Runde der Ersten Liga am Freitag gegen Horn einen ungefährdeten 2:1-(2:0)-Erfolg und bauten den Vorsprung auf den einzigen verbliebenen Konkurrenten Austria Lustenau vorläufig auf 17 Punkte aus. Die Vorarlberger waren erst ab 20.30 Uhr gegen Wattens gefordert.

Blau Weiß, der zweite Linzer Club, holte im Abstiegskampf einen wichtigen 3:0-Sieg beim nicht aufstiegsberechtigten Tabellenzweiten Liefering und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegsplätze mit 31 Punkten auf zwei Zähler. Auch Horn (29) liegt noch über dem Strich, Wr. Neustadt ist hingegen nach einem 2:2 (0:2) bei Wacker Innsbruck punktegleich Neunter. Abgeschlossen wird die Runde am Samstag (16.00) mit dem Duell zwischen Kapfenberg und dem FAC.

Der LASK nahm dem Schwung vom Cup-Viertelfinalerfolg über Grödig gut mit. Reinhold Ranftl in der 2. und Dimitry Imbongo in der 24. Minute stellten in Pasching eine ebenso frühe wie verdiente 2:0-Führung her. Weil man in der zweiten Hälfte aber den letzten Nachdruck in der Offensive vermissen ließ, kam in der Nachspielzeit nach dem Horner Anschlusstreffer durch Albert Vallci (91.) noch kurz etwas Spannung auf. Der LASK ist damit zwölf Partien en suite ungeschlagen.

In Grödig setzte Blau Weiß sein höchst erfolgreiches Frühjahr nach einem Aussetzer (1:2 gegen Kapfenberg) fort. Zwei schnelle Treffer durch Jakob Kreuzer (5.) und Lukas Gabriel (16.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße, selbst Gelb-Rot für Gabriel bald nach der Pause (54.) konnten am fünften Sieg im siebenten Spiel des Frühjahrs nichts mehr ändern. Im Finish musste auch Lieferings Luca Meisl nach der Ampelkarte vom Platz (84.), Thomas Goiginger machte in der darauffolgenden Szene nach Freistoß den Sack zu (85.). Liefering musste bereits die dritte Niederlage in Folge (Torverhältnis 0:10) hinnehmen.

Zwei verlorene Punkte hatte Wacker Innsbruck zu beklagen. Nach einem Doppelschlag von Patrik Eler gab der Tabellenvierte beim 2:2 gegen Wr. Neustadt zuhause eine verdiente 2:0-Pausenführung noch aus der Hand. Auch der etwas überraschende Anschlusstreffer durch Sargon Duran (49.) änderte wenig an der dominanten Vorstellung der Elf von Karl Daxbacher, der ein dritter Treffer aber verwehrt blieb. Manfred Fischer gelang vielmehr der Ausgleich für die Gäste (76.), Wackers Ante Roguljic sah in der Nachspielzeit nach einer Frustaktion sogar noch Rot (92.). (APA, 7.4.2017)

Wacker Innsbruck – SC Wr. Neustadt 2:2 (2:0)

Tirol, Tivoli-Stadion, SR Lechner

Tore: Eler (29., 40.) bzw. Duran (49.), Fischer (76.)

Rot: Roguljic (92., Wacker/Tätlichkeit)

LASK Linz – SV Horn 2:1 (2:0)

Pasching, Waldstadion, SR Harkam

Tore: Ranftl (2.), Imbongo (24.) bzw. Vallci (92.)



FC Liefering – Blau-Weiß Linz 0:3 (0:2)

Grödig, DAS.GOLDBERG Stadion, SR Weinberger

Tore: Kreuzer (5.), Gabriel (16.), Goiginger (85.)

Gelb-Rot: Meisl (84., Foul) bzw. Gabriel (54., Foul)