Glawischnig will weitermachen

Wien – Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig wird der Kritik aus der eigenen Partei im Zusammenhang mit der Trennung von den Jungen Grünen trotzen und ihr Amt weiter ausüben.

Im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" sagt sie: "Ich denke nicht an Rücktritt – und setze all meine Kraft dafür ein, die Grünen geschlossen in die Nationalratswahl zu führen." (APA, 7.4.2017)