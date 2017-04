Land der Tätowierer

25 Tattoo-Künstler gleichzeitig haben vor kurzem in Klagenfurt einen Mann tätowiert – ein neuer Weltrekord. Das ist zwar ein Extremfall, dennoch: In Österreich hat rund jeder Fünfte eine oder mehrere Tätowierungen. Und: Die Zahl der Tattoo-Künstler mit Gewerbeschein hat sich in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht. Auch das Image des Körperkults ist besser als gedacht: Für sieben von zehn Österreichern sind Tätowierungen okay und reine Privatsache. Nur die Generation 60 plus lehnt Tätowierungen mehrheitlich ab.

(Grafik: Fatih Aydogdu, Text und Recherche: Gerald Gartner, 8.4.2017)