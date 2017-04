Liverpools Mane fällt mit Knieverletzung lange aus

Der ehemalige Salzburg-Spieler muss sich wohl einer Operation unterziehen und kommt in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz

Liverpool – Der frühere Salzburg-Star Sadio Mane fällt wegen seiner Knieverletzung bis Saisonende aus. Der Flügelspieler vom englischen Premier-League-Club Liverpool muss sich laut Trainer Jürgen Klopp mit ziemlicher Sicherheit einer Operation unterziehen. "Es ist unmöglich, dass er in dieser Saison noch spielt", sagte Klopp am Freitag in einer Pressekonferenz.

Mane hat in dieser Saison 13 Ligatore für den aktuellen Tabellendritten erzielt. Die Verletzung zog sich der 24-jährige Senegalese vergangenes Wochenende beim 3:1-Sieg im Lokalduell mit Everton zu. Liverpool gastiert am Samstag beim Marko-Arnautovic-Club Stoke City. (APA, 7.4.2017)