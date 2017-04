TV- und Radiotipps für Samstag, 8. April

"Blind Side", "Pulp Fiction" und eine Abba-Parodie als Geburtstagsfest für Frank Elstner

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits präsentiert folgende Themen: 1) Eltern bemühen sich im Bezirk Deutschlandsberg um die Einrichtung eines Gymnasiums – denn es gibt nur eine Neue Mittelschule. 2) Einer Tiroler Lehrerin wurde über 30 Jahre zu wenig Gehalt ausgezahlt, weil ein Stichtag falsch berechnet wurde. Das Bildungsministerium wollte ihr nur die Differenz für drei Jahre auszahlen, jetzt gibt es eine Lösung. 3) Jugendliche mit Behinderung bekommen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland kein günstiges Jugendticket, weil ihre Ausbildung bzw. Beschäftigung nicht als schulische Fortbildung anerkannt wird. Ex-Behindertenanwalt Erwin Buchinger ortet Diskriminierung.

Bis 18.15, ORF 2

20.15 SPORTLICH

Blind Side – Die große Chance (USA 2009, John Lee Hancock) Selbstbewusste Innenarchitektin und Mutter trifft auf schwarzen Jugendlichen ohne Obdach. Liebevoll kümmert sich die Familie um das verschreckte Riesenbaby, das bald mit außergewöhnlichen Football-Talenten im Profisport überzeugt. Sandra Bullock glänzt als sozial engagierte Lady und bekam dafür einen Oscar.

Bis 22.50, Sat.1

20.15 DRAMA

Dein Weg (The Way, USA/ESP 2010, Emilio Estevez) Tom (Martin Sheen) reist nach Frankreich, um die Asche seines Sohnes (Emilio Estevez) abzuholen. Dieser kam während eines Sturms auf dem Jakobsweg ums Leben. Aus Trauer will er dessen begonnene Pilgerreise vollenden. Berührendes Drama.

Bis 22.30, Servus TV

20.15 GEBURTSTAGSFEST

Zum 75. Geburtstag von Frank Elstner: Top, die Wette gilt! Als Markus Lanz 2014 das Ende von Wetten, dass..? verkündete, beschwor er seinen Glauben an eine Wiederbelebung der Samstagabendmonumentalsendung. Die scheint nun da, wenn auch nur für einen Abend: Zum 75. Geburtstag von Showerfinder Frank Elstner senden ARD und ORF 2 eine dreieinhalbstündige Samstagabendshow mit prominenten Gästen und Wettspielen. Mit dabei zum Beispiel: Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger und Günther Jauch als alberne Abba-Parodie. Kai Pflaume moderiert.

Bis 23.40, ORF 2

20.15 ÜBERWACHUNG

NSA: Operation Allmacht – Die geheimen Staaten von Amerika Die Dokumentation zeichnet die Entstehungsgeschichte jenes Überwachungsprogrammes nach, das in den USA bald nach den Anschlägen vom 11. September 2001 implementiert wurde. Das Ziel: die möglichst weitreichende Überwachung und Auswertung elektronischer Medien und Daten. Zu Wort kommen unter anderen Überwachungsbefürworter wie der ehemalige NSA-Chef Michael Hayden oder der ehemalige CIA-Chef Porter Goss und Gegner des Programms – Mitarbeiter aus dem Justizministerium und aus dem Geheimdienst NSA, Mitglieder des Kongresses sowie die Journalisten Barton Gellmann oder Glenn Greenwald.

Bis 21.05, ORF 3

20.15 DIRIGENT

Karajan in Salzburg – Der Meister und seine Spiele Dokumentation über einen der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Im Anschluss: Karajan dirigiert Beethoven (21.05) und Karajan privat (22.30).

Bis 23.20, ORF 3

22.50 ABENTEUER

Indiana Jones und der Tempel des Todes (Indiana Jones and the Temple of Doom, USA 1984, Steven Spielberg) Die Fortsetzung von Spielbergs Welterfolg Jäger des verlorenen Schatzes: fulminant zu Beginn, etwas langweilig in der Mitte, brutal und sentimental zugleich am Ende. Harrison Ford in seinem Element. Ein Kinofeuerwerk ohnegleichen.

Bis 0.45, ORF 1

22.50 TARANTINO

Pulp Fiction (USA 1994, Quentin Tarantino) Einer der zentralen Filme der 1990er-Jahre. Das Missverständnis dabei: Tarantino ist nicht nur ein Meister des Zitats und der verschlungenen Erzählwege – er kann auch Dialoge schreiben. "Esmeralda: What is your name? Butch: Butch. Esmeralda: What does it mean? Butch: I'm American, honey. Our names don' t mean shit." Pflichtprogramm!

Bis 1.15, ZDF neo