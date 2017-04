Real im Derby gegen Atletico gefordert

Atleticos Griezmann: "Sehe uns als Favoriten" – Rekordmeister will Vorsprung auf Barcelona wahren

Madrid – Auf Real Madrid wartet am Samstag auf dem Weg zum ersten spanischen Fußball-Meistertitel seit fünf Jahren ein echtes Schlüsselspiel. Der Tabellenführer empfängt im Estadio Bernabeu den drittplatzierten Stadtrivalen Atletico, der zwar nach Verlustpunkten gerechnet 13 Zähler hinter den "Königlichen" liegt, zuletzt aber aufsteigende Form bewies.

Ihre jüngsten fünf Liga-Partien haben die "Colchoneros" allesamt gewonnen, zudem kassierte die Mannschaft von Diego Simeone in den vergangenen sechs Pflichtspielen nur ein Gegentor – kein Wunder also, dass der Optimismus bei Stürmerstar Antoine Griezmann groß ist. "Ich vertraue meinen Kollegen und dem Trainer, deshalb sehe ich uns als Favorit", sagte der Franzose.

Das erste Saisonduell endete im Herbst im Heimstadion von Atletico mit einem 3:0-Erfolg von Real. "Aber jetzt gibt es andere Voraussetzungen. Wir sind besser in Schuss", betonte Verteidiger Juanfran. Sein Club hat die vergangenen drei Liga-Partien im Bernabeu gewonnen, dafür aber in den Champions-League-Finali 2014 und 2016 gegen das "weiße Ballett" den Kürzeren gezogen.

Im Hinblick auf das Derby und das am Mittwoch stattfindende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die Bayern schonte Real-Trainer Zinedine Zidane am Mittwoch beim 4:2 gegen Leganes die Topstars Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema und Toni Kroos. In den anstehenden Schlagerpartien kann der Franzose jedoch beinahe aus dem Vollen schöpfen, lediglich Innenverteidiger Raphael Varane fehlt wegen einer Muskelverletzung.

Barcelona wiederum muss beim Gastspiel in Malaga auf die gelbgesperrten Gerard Pique und Ivan Rakitic verzichten. Der Titelverteidiger liegt nach Verlustpunkten gerechnet fünf Zähler hinter Real und bestreitet in Andalusien die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Juventus am Dienstag in Turin. (APA/Reuters, 7.4.2017)