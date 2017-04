Die Filmstarts der Woche

The Birth of a Nation (USA 2016, 120 min)

Regie: Nate Parker

Mit: Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller, Jackie Earle Haley, Mark Boone Junior

Als Schauspieler war Nate Parker ("Non-Stop", "Arbitrage") in einem guten Dutzend Filmen zu sehen, bevor er mit dem Sklavendrama "The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit" sein Regiedebüt gab. Der 37-jährige US-Amerikaner spielt darin auch die Hauptrolle des Nat Turner, der als Sklave bei einer Südstaatenfamilie aufwächst, dann aber lesen lernt, Prediger wird und 1831 einen Sklavenaufstand anführt. Beim Sundance-Festival holte der Independentfilm 2016 die Hauptpreise der Jury und der Zuschauer.