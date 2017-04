0:2-Rückstand: Melzer-Brüder vergeigen Auftakt in Weißrussland

Gerald muss ich zum Auftakt Egor Gerasimow geschlagen geben. Bruder Jürgen verliert gegen Ilja Iwashka nach vier Sätzen

Minsk – Österreichs Davis-Cup-Team liegt nach dem ersten Einzel im Länderkampf gegen Weißrussland mit 0:2 zurück. Gerald Melzer hatte am Freitag in Minsk gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Egor Gerasimow (ATP-Nr. 263), beim 3:6, 3:6, 3:6 in nur 82 Minuten keine Chance. Danach musste sich auch sein älterer Bruder Jürgen nach weit härterem Kampf geschlagen geben. Der 35-jährige Niederösterreicher unterlag Ilja Iwaschka nach 2:59 Stunden mit 6:7(8),3:6,6:4,6:7(1).

Der erhoffte Aufstieg ins Weltgruppen-Play-off im Herbst ist damit in Weite Ferne gerückt. Das ÖTV-Team muss alle drei verbleibenden Matches am Samstag (Doppel) und Sonntag (zwei Einzel) gewinnen, um die Niederlage noch zu verhindern. Im Falle einer Niederlage trifft Österreich vom 15. bis 17. September im ersten von zwei möglichen Play-off-Spielen der Europa-Afrika-Zone I gegen den Abstieg zu Hause auf Rumänien.

Der Sieger der Begegnung spielt vom 15. bis 17. September im Playoff um einen Platz in der Weltgruppe 2017. (APA, 7.4.2017)