Gerald Melzer zum Auftakt chancenlos

Keine 90 Minuten: klare Drei-Satz-Niederlage gegen starken Weißrussen Gerasimow – Österreich in Minsk mit 0:1 zurück

Minsk – Österreichs Davis-Cup-Team liegt nach dem ersten Einzel im Länderkampf gegen Weißrussland mit 0:1 zurück. Gerald Melzer hatte am Freitag in Minsk gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Egor Gerasimow (ATP-Nr. 263), beim 3:6, 3:6, 3:6 in nur 82 Minuten keine Chance. Damit steht Melzers Bruder Jürgen, der auf Ilja Iwaschka trifft, bereits unter Zugzwang.

Der Sieger der Begegnung spielt vom 15. bis 17. September im Playoff um einen Platz in der Weltgruppe 2017. (APA, 7.4.2017)