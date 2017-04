Jeunesse – musik.erleben

Das besondere Konzertprogramm in ganz Wien

Vom stimmungsvollen Orchesterkonzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins bis zu packenden Sounds aus der ganzen Welt, vom mitreißenden Groove im Jazz-Club bis zu spannenden Kinderkonzerten – die Jeunesse begeistert Musikfans jeden Alters. Die stilistische Bandbreite reicht von Klassik über Jazz, World und Neue Musik bis zu Kinderkonzerten. Jeunesse-Konzerte garantieren außergewöhnliches musik.erleben mit jungen Musikerinnen und Musikern auf dem Sprung zur Weltkarriere und internationalen Stars.

Die Highlights 2017/18. Mit drei neuen Konzertserien (»Musik erzählt«, »Auf einen Streich« und »Celebrating Lenny – A Tribute to Bernstein«) präsentiert die Jeunesse in Wien insgesamt 35 Abo-Zyklen und bespielt 17 Locations in der ganzen Stadt – von Musikverein und Konzerthaus bis zu Clubkonzerten im Porgy & Bess oder im Gartenbaukino. Junge, aufstrebende Interpreten wie der Geiger Emmanuel Tjeknavorian oder der Kontrabassist Dominik Wagner treffen dabei auf arrivierte Stars wie Ausnahme-Klarinettist Andreas Ottensamer, die Geigerin Janine Jansen oder die Pianistin Alice Sara Ott. Beinahe drei Viertel der über 350 Konzerte in Wien beinhalten musikvermittelnde Elemente; darunter die neu konzipierten Öffentlichen Proben der Wiener Philharmoniker, in denen Stardirigenten wie Zubin Mehta oder Semyon Bychkov sich im Musiktalk präsentieren, oder die neue Reihe »Start up!« mit musikalischen Talenten der (über-)nächsten Generation. Für Kinder ab einem Jahr werden über 100 Konzerte in fünf altersgerechten Zyklen angeboten. Mit diesem Stufenbau verfügt die Jeunesse über ein innovatives Programm, das mit niederschwelligen Zugängen, Tanz, Schauspiel und Multimedia das junge Publikum mit adäquaten Inhalten anspricht. Eröffnet wird die neue Saison mit einem »Kick-off!«-Wochenende von 21. bis 24. September, an dem die ganze Vielfalt der Jeunesse zu erleben ist.

Info und Karten auf www.jeunesse.at oder im Jeunesse Kartenbüro, Bösendorferstraße 12, 1010 Wien. Tel: 01/5056356, Mail: tickets@jeunesse.at