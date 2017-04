Chicago Bulls wollen doch in die Playoffs

Mit fünftem Sieg in letzten sechs Spielen

Philadelphia – Die Chicago Bulls haben ihre Chancen auf das Erreichen der Play-offs in der National Basketball Association (NBA) verbessert. Mit einem 102:90 bei den Philadelphia 76ers am Donnerstag holte der Serienmeister der 1990er-Jahre den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen. Chicago liegt im Rennen um die acht Play-off-Plätze der Eastern Conference aktuell auf Platz sieben.

Bester Akteur der Bulls war Jimmy Butler, der mit 19 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists ein "triple-double" verbuchte. (APA, 7.4.2017)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag:

Atlanta Hawks – Boston Celtics 123:116, Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 90:102, Orlando Magic – Brooklyn Nets 115:107, Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 104:89, New York Knicks – Washington Wizards 103:106, Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 105:98