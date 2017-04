Kärntner SW Umwelttechnik steigert Gewinn

Heuer werden im öffentlichen Bereich schleppende, im privaten Sektor aber starke Geschäfte erwartet

Wien/Klagenfurt – Die in Wien börsennotierte SW Umwelttechnik AG hat 2016 einen Gewinn von 1,4 Mio. Euro (2015: 0,4 Mio.) erzielt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg im Vorjahresvergleich von 0,9 auf 2,1 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) von 3,1 auf 4,1 Mio. Euro. Der Umsatz sank von 64,5 auf 60,7 Mio. Euro. Das Finanzergebnis blieb mit minus 2,1 Mio. Euro (-2,2 Mio. Euro) negativ.

Die Firma mit Sitz in Klagenfurt ist vor allem im südosteuropäischen Raum tätig. Der Umsatz in Ungarn, der im Vorjahr um sechs Prozent auf 28,3 Mio. Euro zurückging und Rumänien (2016 stabil bei etwas mehr als 17 Mio. Euro) übersteigt jenen in Österreich. Auch im Heimatland gingen die Erlöse im Vorjahr zurück – um sechs Prozent auf 13,5 Mio. Euro. Im Durchschnitt wurden im Vorjahr insgesamt 429 Mitarbeiter beschäftigt.

Erholung in Ungarn und Rumänien

"Erfreulicher Weise führte die wirtschaftliche Erholung in Ungarn und Rumänien zu einer steigenden Bautätigkeit in Industrie und Gewerbe", wurde Vorstandsmitglied Klaus Einfalt am Freitag in einer Unternehmensmitteilung zitiert. So habe man den Gutteil eines Rückganges bei öffentlichen Projekten kompensiert.

Die überarbeiteten Bestimmungen des EU-Kohäsionsfonds hätten voriges Jahr zu starken Verzögerungen bei öffentlichen Ausschreibungen und beim Abruf von EU-Fördermitteln geführt. Dadurch sei der öffentlich finanzierte Tiefbausektor insbesondere im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so das Kärntner Unternehmen.

Als "Meilenstein" im Jahr 2016 bezeichnet die Firma die Errichtung eines Produktionsstandortes im Nordosten Rumäniens. Um 1,5 Mio. Euro wird ein vergleichsweise kleines Werk gebaut, durch das die Marktabdeckung verbessert werde. Heuer soll das Werk in Betrieb gehen.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmer im öffentlichen Bereich weiterhin schleppende, im privaten Sektor aber starke Geschäfte. Im Bereich Infrastruktur werde man die Umsätze voraussichtlich halten, so Einfalt. Im Bereich Umweltschutz erwartet er aber erst fürs zweite Halbjahr 2017 eine Erholung. (APA, 7.4.2017)