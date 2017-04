Deutsche Exporte steigen im Februar überraschend

Das Geschäft mit den Euroländern wächst am stärksten, Risiken aufgrund der möglichen Abschottung des US-Marktes bleiben

Wiesbaden/Berlin – Die deutschen Exporte sind im Februar wegen der besseren Weltkonjunktur überraschend gestiegen. Die Ausfuhren summierten sich auf 102,3 Milliarden Euro, was einem Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Februar 2016 entspricht. Dabei wuchs das Geschäft mit den Euro-Ländern mit 3,5 Prozent am stärksten, das mit der gesamten EU legte um 2,9 Prozent zu, gab das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt.

Die Lieferungen in den Rest der Welt kletterten um 3,4 Prozent. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hält für das Gesamtjahr 2017 ein Exportplus von drei Prozent für möglich. Die Weltkonjunktur hat sich zuletzt deutlich belebt. Es bleiben aber Risiken wie eine mögliche Abschottung des US-Marktes unter dem neuen Präsidenten Donald Trump und die Folgen eines EU-Austritts Großbritanniens.

Im Vergleich zum Vormonat wuchsen die Ausfuhren um 0,8 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Jänner bereits ein deutliches Wachstum von 2,2 Prozent gegeben hatte.

Starkes Plus im Baugewerbe

Die Unternehmen produzierten im Februar auch wegen der guten Auslandsnachfrage den zweiten Monat in Folge mehr. Industrie, Energieversorger und Baubranche stellten zusammen erneut 2,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten ein leichtes Minus von 0,1 Prozent erwartet. Die Industriebetriebe allein fuhren ihre Produktion um 0,9 Prozent nach oben. Das Baugewerbe meldete ein Plus von 13,6 Prozent. "Insgesamt läuft die Produktion damit im ersten Quartal bisher außerordentlich rund", erklärte das Ministerium.

Die Importe schrumpften im Februar um 1,6 Prozent und damit gut dreimal so stark wie erwartet. Die Handelsbilanz wies saisonbereinigt einen unerwartet hohen Überschuss von 21 Mrd. Euro auf. (APA/Reuters, 7.4.2017)