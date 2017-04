Koalition: Keine Presseförderung für Gratiszeitungen

Förderung an Journalisten-KV gebunden

Wien – "Heute" und "Österreich" sollen keine Medienförderung kriegen. Laut einem Bericht des Ö1-Morgenjournals knüpft die Koalition den Journalisten-Kollektivvertrag als Bedingung.

Einig sind sich SPÖ und ÖVP demnach, dass die Gratiszeitungen keine Förderung bekommen sollen. Die Koalition will die Zeitung nicht per se ausschließen. Heute und Österreich beschäftigen ihre Journlisten nicht nach KV, sondern nach Modellen, die für die Verlage günstiger sind. Das ist der Hebel, den die Regierung einsetzen will. Darüber ist sich die Koalition offenbar einig, berichtet das Morgenjournal.

In einem Kommentar hatte sich STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner gegen die geplante Medienförderung auch für Gratiszeitungen ausgesprochen. (red, 7.4.2017)

