USA greifen erstmals Ziele von Assad-Regime an

Luftangriffe auf Militärbasis – TV-Ansprache von Donald Trump erwartet

Washington – Die USA haben nach Regierungsangaben am Donnerstag Raketen auf Ziele in Syrien abgefeuert. Ein Regierungsvertreter sagte Reuters, mehr als 50 Geschosse vom Typ Tomahawk seien von Kriegsschiffen im österlichen Mittelmeer abgefeuert worden. Der Angriff sei wohl bereits abgeschlossen. Damit greifen die USA erstmals aktiv in den syrischen Bürgerkrieg ein. Das syrische Staatsfernsehen berichtete, dass "amerikanische Aggressoren" eine Militärbasis angegriffen hätten.

US-Präsident Donald Trump trat am späten Abend kurz vor die Kameras. "Heute Abend habe ich den Auftrag gegeben, jene syrische Militärbasis, von der der Giftgasangriff ausging, anzugreifen. Es liegt in unserem nationalen Sicherheitsinteresse die Verbreitung und Verwendung von tödlichen Chemiewaffen zu verhindern", richtete Trump seine Worte an die US-Amerikaner. Er hält sich derzeit in seinem Privatdomizil Mar-a-Lago im US-Staat Florida auf.

Drei Optionen für Trump

Herbert Reimond McMaster, Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater, bestätigte die Angriffe. Man habe dem Präsidenten drei Optionen unterbreitet. Er hätte sich am Donnerstag für die Luftangriffe entschieden.

Der Westen wirft Syriens Präsident Baschar al-Assad vor, für einen Giftgasangriff mit mindestens 70 Toten verantwortlich zu sein. (red, Reuters, 7.4.2017)