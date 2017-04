Vom Umgang mit Userbeiträgen: UGC-Experte Fergus Bell im Videointerview

Spezialist für Verifizierung von Beiträgen, die von Privatpersonen auf Social Media verbreitet werden

Fergus Bell arbeitet als Journalist und Medienberater in London. Dabei hat er sich vorwiegend auf die Verifizierung von User Generated Content (UGC) – also Nachrichtenmeldungen, die von Privatpersonen auf Social Media verbreitet werden – spezialisiert. Er ist ein Verfechter der Einhaltung von ethischen Standards im Bezug auf die Nutzung von UGC in Nachrichtenredaktionen.

Im Interview mit Nachwuchsjournalisten für derstandard.at betont er die Wichtigkeit von UGC für Online-Medien. Das Video entstand im Rahmen des International Journalism Festivals in Perugia.

derstandard.at

(Philipp Bauer, Judith Brandstötter, Veronika Felder, Daniela Prugger, Ornella Wächter, 7.4.2016)